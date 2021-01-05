Вильфанд предупредил о резком похолодании на Европейской части России

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В начале рабочей недели на Европейской части России ожидается существенное понижение температуры, морозы окрепнут до минус 18 градусов днём, вырастут сугробы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он назвал погоду до конца новогодних каникул комфортной и отметил, что в ближайшие сутки в Европейской части России возможно небольшое потепление. Температура воздуха на каникулах будет выше климатической нормы, передает РИА Новости.

Девятого января минус 6-8 градусов, 10 января до минус 10. Но все эти температуры выше нормы... Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днём минус 8-13 градусов). Понижение температуры коснется всей Европейской части страны, — сказал Вильфанд.

По его словам, грядущее понижение температуры достигнет значений на три градуса ниже климатической нормы. В ряде районов морозы способны окрепнуть до минус 16-18 градусов. 12 января, во вторник, морозы усилятся, возможны снегопады, которые приведут к росту высоты сугробов, добавил он.

В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра, — сказал Вильфанд.