На Москву надвигаются аномальные морозы

https://static.news.ru/photo/01e98aac-50b9-11eb-863b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в столице синоптики прогнозируют ночные температуры до минус 20–27, дневные — до минус 15–17 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Со следующей недели начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы, — рассказал РИА Новости Тишковец.

Он уточнил, что несмотря на влияние солнечного антициклона, температура в столичном регионе уже к понедельнику снизится местами до минус 20 градусов, а днём будет не выше минус 12–17. Ко вторнику похолодает ещё больше: ночью — до минус 20–25, днём — до минус 15–17, а по области — до 20 градусов мороза.

Синоптик добавил, что таких морозов в Москве не было уже как минимум три года.

Как писал NEWS.ru, ношение маски в мороз создаёт эффект парника, то есть из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха появляется конденсат, что плохо сказывается на коже. Но в нынешних обстоятельствах совсем отказаться от ношения маски невозможно — ни одна вакцина не даст 100-процентной гарантии защиты от вируса, пояснил заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета врач-дерматолог кандидат медицинских наук Николай Арсентьев. По его словам, медицинские маски в морозную погоду нужно менять чаще, но носить их на улице надо только в случае скопления большого числа людей. Лицу надо давать «дышать» хотя бы раз в каждые полчаса.