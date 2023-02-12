Под Нижним Новгородом пациент поджег кровать из-за желания покурить

Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

В центральной больнице Городца в Нижегородской области пациент поджег кровать, потому что очень сильно хотел курить, передает Ni Mash. Как пишет Telegram-канал, мужчина преследовал цель создать суматоху в медучреждении, чтобы втихую выйти на перекур. Сделать этого ему не удалось, мужчину обнаружила охрана, как только он вышел из палаты.

По информации издания, 27-летний молодой человек попал в больницу с инсультом. Медики оказали ему помощь, однако у пациента начались психические расстройства. Mash отмечает, что мужчина начал вести себя агрессивно, в том числе требовать сигареты. Врачи делали буйному пациенты капельницы, указывает канал.

В августе прошлого года мужчина из Иркутска сжег кофемашину из-за того, что она не налила ему кофе. Перед этим он пытался решить вопрос со службой поддержки по телефону, однако там ему не помогли.

Ранее в подмосковном Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи. Мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тысяч рублей, однако полиция по камерам наблюдения сочла ограбление неправдоподобным и заинтересовалась этим сотрудником.