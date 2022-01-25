«Под какую пятку класть пятак»: названы частые поисковые запросы студентов

«Кому положена социальная стипендия», «кто может оценивать на демонстрационном экзамене» и «под какую пятку класть пятак перед экзаменом» — таковы самые частые поисковые запросы на студенческую тематику, говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в редакцию NEWS.RU. Исследование популярных студенческих поисковых запросов приурочено ко Дню студента, который отмечается 25 января.

Аналитики разделили рейтинг на несколько категорий. Так, в категории запросов о студентах пользователи чаще всего задавались вопросами «кому положена социальная стипендия», «как получить и пополнить социальную карту студента» и «как заработать студенту». В топ-5 также попали запросы «как оформить Пушкинскую карту студенту», «какой ноутбук купить студенту для учёбы, недорогой» и «когда Китай откроет границы для студентов».

В категории запросов об экзаменах первое место по популярности занимает вопрос «кто может оценивать на демонстрационном экзамене», на втором месте — «как быстро подготовиться к экзамену», на третьем — «как успокоиться перед экзаменом». Кроме того, в рейтинг попали вопросы «как сдать экзамены если ничего не знаешь» и «под какую пятку класть пятак перед экзаменом».

В категории популярных запросов о студенческих приметах всего два места. На первой строчке снова примета о пятаке, на второй — вопрос «что говорят перед экзаменом на удачу».

Ранее сообщалось, что в России запустили проект карты «языка молодёжи». Люди из разных регионов собирают необычные афоризмы, которые молодёжь использует в речи. Так, в Санкт-Петербурге среди молодёжи популярна фраза «не скамь меня сегодня». В Свердловской области можно услышать возглас «ах вы stupid'ы», во Владивостоке молодёжь уверена, что «человек лучше, чем сумма его недостатков».