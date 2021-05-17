Под электронной подписью: как ГД собирается изменить закон «Об оружии»

Депутат Александр Хинштейн с коллегами из «Единой России» внёс в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Основными изменениями парламентарий назвал ужесточение процедуры медосмотра, а также создание специального электронного реестра, куда будут загружаться данные людей, желающих получить оружие. Подробности — в материале NEWS.ru.

Депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Неверов, Василий Пискарёв, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму проект закона об усилении контроля за оборотом оружия. Они предлагают скорректировать два федеральных закона — об оружии и об основах здоровья граждан в Российской Федерации. Авторы законопроекта предлагают дополнить закон «Об оружии» понятием «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень заболеваний, которые являются препятствием к владению оружием, должно будет установить правительство.

Кроме того, по задумке авторов инициативы, определить наличие или отсутствие заболевания из упомянутого перечня будут вправе исключительно государственные или муниципальные медучреждения.

<...> должно включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Результаты обследования будут загружаться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Они будут представлять из себя электронный документ, завизированный усиленной квалифицированной электронной подписью врача или поликлиники. Также доступ к этой системе получат специалисты Росгвардии — посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Авторы законопроекта утверждают, что это поможет уменьшить бюрократические проволочки и избавить граждан от походов в различные инстанции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за приобретение и хранение оружия человеком, который не прошёл медосвидетельствование. Также после принятия изменений должен будет вестись учёт выдаваемого гражданам оружия и патронов, и их владельцев.

Принятие законопроекта позволит значительно усилить механизмы госконтроля за оборотом оружия, упразднив возможность фальсификации медицинских документов, что позволит не допустить завладения оружием лицами с психическими и иными медицинскими отклонениями. Кроме того, упрощается порядок взаимодействия органов власти и государственных организаций с гражданами путём цифровой трансформации предоставляемых услуг, — сказано в документе.

Внесение проекта на рассмотрение анонсировал депутат Александр Хинштейн.

Он отметил, что даже если у претендента на приобретение оружия уже есть на руках успешно пройденное медосвидетельствование, оно может быть отозвано — в случае, если после него «выявились противопоказания». В качестве примера Хинштейн привёл обнаружение наркотиков в крови после ДТП. Информация о нарушителе также передаётся в информационную систему Минздрава и направляется в Росгвардию.

После этого разрешение и лицензия на оружие приостанавливаются, а гражданин — обязан за 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. На это время — оружие у него изымается, — написал он у себя в Telegram-канале.

Депутат добавил, что законопроект разработан и согласован совместно с Минздравом и Росгвардией.

Предложения ужесточить контроль за оборотом оружия возникли сразу же после стрельбы в казанской школе. Выяснилось, что Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство, получил огнестрельное оружие незадолго до трагедии абсолютно легально: у него имелись лицензия и разрешение на него. NEWS.ru писал о требовании Путина ограничить оборот оружия. Сейчас им владеют 6,6 млн россиян.