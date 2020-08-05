Почти треть россиян была бы не против выйти на пенсию раньше 55 лет

https://static.news.ru/photo/b47d136e-d7ab-11ea-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Так, 31% респондентов не против завершить карьеру до достижения 55-летнего возраста, 69% — после него. 22% мужчин и 17% женщин хотели бы перестать активно работать в возрасте 60–65 лет, а 27% респондентов обоих полов заявили, что не против работать до 55–60 лет, передаёт ТАСС.

Женщины чаще мужчин говорили о желании завершить карьеру до 55 лет (39% и 23%) соответственно. Ещё 17% женщин и 28% мужчин хотели бы завершить карьеру после 65 лет.

При этом 20% уверены, что смогут себе позволить выйти на пенсию раньше. У 13% есть источники дополнительного дохода, у 4% — сбережения, 3% надеются на помощь родственников. Тем не менее большинству проблематично выйти на пенсию раньше из-за отсутствия сбережений и иных доходов помимо зарплаты.

Многие россияне откладывают средства и ищут подработки, которые позволят увеличить ежемесячный доход, в том числе после выхода на пенсию. Тем более что сейчас появляется всё больше возможностей подрабатывать удалённо. Также мы видим, что многие соискатели воспользовались пандемией, чтобы освоить новые профессии или монетизировать хобби, — прокомментировал данные опроса коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Уточняется также, что 26% россиян собираются планировать свой выход на пенсию, 25% уже готовятся к нему, 9% надеются, что правильно воспитают детей и могут рассчитывать на их помощь, 8% откладывают на старость, 6% хотят сдавать недвижимость в аренду и 2% оформили индивидуальный пенсионный план.

Как писал NEWS.ru ранее, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Аргументировал он это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.