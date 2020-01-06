https://static.news.ru/photo/66ef8490-30f5-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что 40% граждан, относящих себя к неверующим, планируют отметить христианский праздник.

Всего же праздновать Рождество собирается три четверти россиян. Из опрошенных православных верующих соберутся за праздничным столом 86%, представителей иных конфессий — 36%. При этом постились только 9% респондентов, 90% ответили, что не соблюдали Рождественский пост и ещё 1% респондентов затруднились с ответом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин покинул Рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, подарив перед этим храму икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. Глава государства был на ночной литургии примерно полчаса, после чего поздравил собравшихся верующих с Рождеством и вручил настоятелю храма Николаю Брындину икону.