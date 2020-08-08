Почти 25% россиян не хотят путешествовать из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e272ca1e-dad7-11ea-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос среди россиян о том, как изменилось их отношение к путешествиям, и выяснил, что почти четверть жителей России не хотят путешествовать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Оказалось, что 53,3% россиян планируют отпуск, как и прежде, 22,4% пока не поняли, изменилось ли что-то для них, а 24,3% ответили, что COVID-19 серьёзно повлиял на их желание путешествовать, — привели данные опроса в ТАСС.

На вопрос об отношении к путешествиям по России большинство опрошенных (40,2%) отметили, что уже планируют путешествие по России. По этому вопросу не определились 13,5% респондентов, а 30,5% сообщили, что будут ждать открытия границ. Лишь немногие ответили, что не могут позволить себе путешествия (8,7%) и 7,1% россиян сообщили, что у них нет желания путешествовать.

Также специалисты сервиса поинтересовались в ходе опроса о средствах индивидуальной защиты: маски собираются с собой взять 48,8% россиян, санитайзеры — 44,2%, перчатки — 23,4%, все перечисленные средства — 32,8%, никакие — 13,1%, планируют купить на месте — 5,6%.

Большинство планирующих путешествие сообщили, что предпочитают самолёт (48,1%), чуть меньше, 31,1% россиян, готовы совершать поездки только на личном автомобиле. Для некоторых путешественников вид транспорта оказался неважен (15,6%), и лишь немногие захотели поехать на поезде (3,9%) или в автобусе (1,2%).

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты туристической отрасли назвали самые выгодные места для отдыха на море в бархатный сезон грядущей осенью. Лидером, по мнению специалистов, станет Турция, если статистика по коронавирусу останется на прежнем уровне. Также отдых на море могут предложить Танзания и Абхазия, но считается, что они не смогут составить конкуренцию турецким курортам.