Почти 2,6 тысячи сотрудников Минобороны заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/785545f4-9deb-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса. COVID-19 выявили примерно у 2,6 тысячи сотрудников ведомства.

Среди них 1467 солдат, передаёт ТАСС. В высших учебных заведениях министерства заболели 727 человек, среди гражданского персонала вирус выявили у 378 человек. В довузовских образовательных учреждениях инфицированных не нашли.

Состояние четырёх человек врачи оценивают как тяжёлое, ещё троих — как среднее. Выздоровели 3379 пациентов.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи исцелились, 1,9 тысячи скончались.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выписались. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Архангельской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд, который перекрыл рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщили в оперативном штабе региона.