Архангельская область третий день подряд побила рекорд по заражениям COVID

https://static.news.ru/photo/168c3548-9dc9-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Архангельской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот новый рекорд, который перекрыл рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщили в оперативном штабе региона.

22 мая, по официальным данным, заразились 84 человека, 23 числа — ещё 94 случая.

Среди новых заболевших — 123 жителя Северодвинска, 50 из которых — сотрудники градообразующих предприятий, а также три жителя Котласского района.

Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 1192 человек. Из них 18 человек находятся в реанимации, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

403 жителя области уже выписаны из больниц.

По состоянию на 24 мая в России официально зарегистрировано около 344,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, свыше 3,5 тысячи человек скончались, почти 113,3 выписаны из больниц.

В целом в мире уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее, NEWS.ru писал, что врио главы Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперативному штабу изучить происхождение очага COVID-19 в Северодвинске.