«Почта России» предъявила ультиматум посольству Британии «Почта России»: письма не дойдут до посольства Британии по старому адресу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У посольства Великобритании в Москве могут возникнуть проблемы с получением корреспонденции из-за отказа от использования нового адреса. Все письма будут возвращаться отправителям, пояснили ТАСС в пресс-службе «Почты России».

Там пояснили, что правила оказания услуг почтовой связи содержат четкое указание относительно написания адреса на письмах и посылках. Он должен содержать индекс, название области населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры (если она есть). Для международной почты является обязательным указание страны. Письма и посылки доставляются в соответствии с указанными на них адресами.

В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы «Отправитель», — сказали в госкомпании.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории близ британского посольства в площадь ЛНР. В результате адрес британского посольства изменился с «Смоленская набережная, 10» на «площадь ЛНР, владение 1». Эти данные внесены в адресный реестр Москвы и в Федеральную информационную адресную систему. Однако в дипмиссии заявили, что считают актуальным прежний адрес.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это болезненным для британской политики столкновением с реальностью.