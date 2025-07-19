Почему ты еще не готовишь овощи в соевом соусе в духовке — исправь это!

Почему ты еще не готовишь овощи в соевом соусе в духовке — исправь это!

С приходом теплых дней хочется лёгких и полезных блюд. Запеченные овощи в соевом соусе — отличный выбор для тех, кто ценит вкус, аромат и минимум времени у плиты. Сезонные кабачки, баклажаны и болгарский перец становятся особенно сочными и яркими, а простой маринад с соевым соусом придаёт им аппетитную пикантность.

Это блюдо готовится быстро — всего 15 минут активной работы, остальное сделает духовка. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, гарнир к рыбе или просто с крупами. Идеальный вариант для лёгкого обеда или ужина.

Ингредиенты (на 3 порции)

Кабачок — 250 г

Баклажан — 250 г

Болгарский перец — 1 шт.

Лук репчатый — 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 20 г

Соевый соус — 20 г

Соль — 1 ч. л.

Тимьян — 0,5 ч. л.

Как приготовить овощи в соевом соусе в духовке

Шаг 1

Вымойте и обсушите овощи, очистите чеснок и лук. Если овощи слегка вялые — замочите их в холодной воде на 10 минут, чтобы они стали свежими.

Шаг 2

Отрежьте кончики кабачка и баклажана, нарежьте овощи ломтиками толщиной около 5 мм. Слишком тонкие ломтики могут развалиться при запекании. Если баклажан горчит, посыпьте его солью на 10–15 минут и промойте.

Шаг 3

Очистите болгарский перец от семян и перегородок, нарежьте кубиками или крупной соломкой. Для яркости используйте перцы разных цветов.

Шаг 4

Нарежьте лук тонкими перьями или полукольцами. Чеснок измельчите ножом или через пресс — он придаст пикантность.

Шаг 5

Сложите все овощи в большую миску.

Шаг 6

Смешайте в отдельной посуде масло, соевый соус, соль и тимьян. По желанию добавьте немного лимонного сока или бальзамического уксуса для яркости вкуса.

Шаг 7

Залейте овощи маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 1 час, время от времени перемешивая. Если нет времени, можно готовить сразу — овощи будут менее ароматными.

Шаг 8

Выложите овощи в один слой в форму для запекания с бортиками (лучше стеклянную, керамическую или толстую металлическую).

Шаг 9

Разогрейте духовку до 180 °C. Накройте форму фольгой и запекайте 35–40 минут. Для сочности держите фольгу всё время, а если хотите чуть подсушить овощи — снимите её через 20 минут, контролируя наличие жидкости в форме.

Шаг 10

Готовые овощи украсьте свежей зеленью и подавайте как основное блюдо или гарнир к рыбе, рису, гречке или булгуру. Остатки отлично хранятся в холодильнике и на следующий день становятся ещё вкуснее.

Этот рецепт просто обязателен к приготовлению — он лёгкий, ароматный и по-настоящему вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.