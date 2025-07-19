Почему ты еще не готовишь овощи в соевом соусе в духовке — исправь это!

С приходом теплых дней хочется лёгких и полезных блюд. Запеченные овощи в соевом соусе — отличный выбор для тех, кто ценит вкус, аромат и минимум времени у плиты. Сезонные кабачки, баклажаны и болгарский перец становятся особенно сочными и яркими, а простой маринад с соевым соусом придаёт им аппетитную пикантность.
Это блюдо готовится быстро — всего 15 минут активной работы, остальное сделает духовка. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, гарнир к рыбе или просто с крупами. Идеальный вариант для лёгкого обеда или ужина.
Ингредиенты (на 3 порции)
- Кабачок — 250 г
- Баклажан — 250 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 20 г
- Соевый соус — 20 г
- Соль — 1 ч. л.
- Тимьян — 0,5 ч. л.
Как приготовить овощи в соевом соусе в духовке
Шаг 1
Вымойте и обсушите овощи, очистите чеснок и лук. Если овощи слегка вялые — замочите их в холодной воде на 10 минут, чтобы они стали свежими.
Шаг 2
Отрежьте кончики кабачка и баклажана, нарежьте овощи ломтиками толщиной около 5 мм. Слишком тонкие ломтики могут развалиться при запекании. Если баклажан горчит, посыпьте его солью на 10–15 минут и промойте.
Шаг 3
Очистите болгарский перец от семян и перегородок, нарежьте кубиками или крупной соломкой. Для яркости используйте перцы разных цветов.
Шаг 4
Нарежьте лук тонкими перьями или полукольцами. Чеснок измельчите ножом или через пресс — он придаст пикантность.
Шаг 5
Сложите все овощи в большую миску.
Шаг 6
Смешайте в отдельной посуде масло, соевый соус, соль и тимьян. По желанию добавьте немного лимонного сока или бальзамического уксуса для яркости вкуса.
Шаг 7
Залейте овощи маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 1 час, время от времени перемешивая. Если нет времени, можно готовить сразу — овощи будут менее ароматными.
Шаг 8
Выложите овощи в один слой в форму для запекания с бортиками (лучше стеклянную, керамическую или толстую металлическую).
Шаг 9
Разогрейте духовку до 180 °C. Накройте форму фольгой и запекайте 35–40 минут. Для сочности держите фольгу всё время, а если хотите чуть подсушить овощи — снимите её через 20 минут, контролируя наличие жидкости в форме.
Шаг 10
Готовые овощи украсьте свежей зеленью и подавайте как основное блюдо или гарнир к рыбе, рису, гречке или булгуру. Остатки отлично хранятся в холодильнике и на следующий день становятся ещё вкуснее.
Этот рецепт просто обязателен к приготовлению — он лёгкий, ароматный и по-настоящему вкусный. Попробуйте и убедитесь сами!
Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.