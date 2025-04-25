Почему не работает YouTube 25 апреля: сбои, замедление, обновление плеера

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Массовый сбой в работе YouTube продолжается в России. Какие известны последние новости о замедлении видеохостинга сегодня, 25 апреля?

Что известно о замедлении YouTube 25 апреля

Российские пользователи с августа 2024 года испытывают трудности при просмотре контента на YouTube. Среди наиболее частых проблем — падение скорости воспроизведения роликов и полное отсутствие загрузки видеохостинга на смартфонах, компьютерах и Smart TV.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 25 апреля из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube как на мобильном, так и домашнем интернете. Порядка 37% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 7% — на Московскую область, 6% — на Челябинскую и Новосибирскую области, 4% — на Краснодарский край и Свердловскую область, 3% — на Татарстан и Хабаровский край, 2% — на Кузбасс, Удмуртию, Приморский край, Волгоградскую и Ярославскую области, 1% — на Забайкальский край, Саратовскую, Томскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области.

Почему YouTube не работает в России, что будет с ним дальше

YouTube не входит в перечень заблокированных в РФ сайтов. Сбои в его работе в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google, которые компания перестала обслуживать после ухода из России. По данным ведомства, у некоторых пользователей видеохостинг продолжает работать лишь потому, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

На настоящий момент российские власти не планируют полную блокировку или отключение YouTube, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. <…> Не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее платформа находится под пристальным вниманием, и ее работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — уточнил он.

На полном запрете YouTube настаивает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, он должен быть запрещен как «разносчик разного рода зараз».

Что известно об обновлении веб-плеера на YouTube

YouTube обновил интерфейс своего веб-плеера впервые за долгие годы в честь 20-летия загрузки первого видеоролика на платформу, сообщает Android Authority.

На настоящий момент дизайн плеера обновился на у всех пользователей. Отмечается, что ключевым отличием нового интерфейса стало визуальное выделение кнопок действий отдельным фоном.

«В новом пользовательском интерфейсе есть кнопки для каждого важного действия. Кнопка „Воспроизвести/Приостановить“ находится на видном месте, за ней следует кнопка „Далее“, отметка времени видео и главы видео — все в отдельных пиктограммах/капсулах. Кнопка регулировки громкости перенесена на другую сторону и находится в одной капсуле с остальными значками действий», — отмечает источник.

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