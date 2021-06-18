Почему «корона», несмотря на прививку» — не повод отказаться от вакцинации

На фоне нового подъема заболеваемости COVID-19, в прессе и соцсетях участились упоминания случаев заражения вирусом после вакцинации. NEWS.ru собрал самые распространенные фейки на этот счёт и объясняет, почему многочисленные слухи и уникальные случаи — не повод отказываться от прививки.

Первые по фейкам

16 июня главный врач ГКБ №40 (Коммунарка) Денис Проценко во время интервью, опубликованного в Instagram-аккаунте публициста Александра Цыпкина, сообщил, что около 140 пациентов с коронавирусом попали в его больницу уже после вакцинации. Новость подхватили многие СМИ, выпустив её с соответствующим заголовком. Однако далее Проценко пояснил, что подавляющее число этих пациентов попали в Коммунарку, получив лишь первый компонент вакцины против COVID-19. Как известно, у «Спутника V» — два компонента, и если не вколоть оба, то эффективно работать прививка не будет. После этого главврач ГКБ №40 уточнил, что всего за время работы больница в Коммунарке приняла около 23 тыс. пациентов с коронавирусом. Иными словами, случаи заражения после вакцинации единичны и на них приходится всего лишь доли процента.

С началом пандемии в России резко увеличилось количество фейков о коронавирусе. По некоторым данным, наша страна является лидером по отказам от вакцинации, и ложная информация о них — это одна из причин.

Если вначале были популярны псевдомедицинские инструкции о том, как надо лечиться, то в конце осени 2020 года вперёд вырвались антивакцинные фейки, а вслед за ними — антимасочные. В январе 2021 года антивакцинные фейки вышли в топ, а потом на плато и не угасают до сих пор. Это говорит о том, что люди эту информацию бесконечно распространяют и бесконечно запрашивают. Очевидно, это может влиять на темпы вакцинации, — объясняла старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова.

В России коронавирус бушует с новой силой, в Москве и Петербурге уже опять можно видеть очереди из «скорых» на подъезде к больницам. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим нерабочих дней на всю неделю, ввёл запрет на массовые скопления в общественных местах, а также ограничил работу общепита и клубов. По словам столичного градоначальника, поступление тяжёлых больных в коронавирусные стационары выросло на 70%.

При этом в странах с небольшой численностью населения, где прошла практически поголовная вакцинация, например, в Сан-Марино (где прививались «Спутником V») и в Израиле, о COVID-19, как минимум, временно забыли — там статистика заболеваемости резко улучшилась. В России, по последним официальным данным, лишь 10 млн человек получили две дозы вакцины и 17 млн — одну дозу. При этом эти цифры оспариваются некоторыми независимыми исследователями, которые утверждают, что привитых намного меньше. В связи с этим, власти всё чаще стали говорить о необходимости обязательной вакцинации. В пользу этого высказываются также некоторые сотрудники государственных СМИ. 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации работников ряда сфер, таких как сферы оказания услуг, транспорта, образования и др. Следом за ней аналогичные документы подписали в Московской области, Кемеровской области и на Сахалине. Привиться любой из доступных вакцин обязаны 60% работников всех организаций, а также сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Математика сломалась

Подобные меры можно бы было не вводить, если бы люди охотнее прививались сами, но, как уже говорилось выше, этому мешают фейки и непонимание принципов работы вакцин. Также ситуацию усугубляет не всегда корректная подача информации представителями СМИ. В заголовки, например, часто выносят сообщения о том, что известный человек заразился коронавирусом после вакцинации, не уточняя при этом, на сколько легче из-за прививки протекает болезнь. Так было с певцом Александром Буйновым, который сам упомянул, что, если бы не вакцинировался ранее, «лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ». Аналогичным образом высказался и госпитализированный музыкант Владимир Кузьмин.

Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально, — написал Кузьмин.

Важно понимать, что вакцина, по официальным данным, эффективна не на 100%, а на 92%. Иными словами, это норма, когда определенное число людей заражаются после вакцинации. Особенно, если это происходит до того, как истекли семь дней после прививки вторым компонентом вакцины, — это необходимый для начала её работы инкубационный период.

Среди госпитализируемых в петербургские инфекционные больницы привитыми оказываются буквально десятки человек, но не сотни. С учётом того, что сегодня в Петербурге мы перешагнули порог вакцинируемых 700 тыс. человек первым компонентом, то их количество незначительное. Но не понятно, как бы у людей протекало заболевание без прививки. Возможно, были бы более тяжёлые последствия. В Петербурге также есть случаи повторного заболевания коронавирусом, что говорит о том, что и собственный иммунитет человека не всегда защищает от болезни, — объясняет директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Не стоит также забывать, что с ростом числа вакцинируемых увеличивается число тех, кто заболел после прививки. Так, в США, где уже высокий уровень вакцинации среди населения, число подобных случаев заболевания превысило 10 тыс. человек . Однако это доли процента с учётом нескольких миллионов вакцинированных.

Похожую картину можно наблюдать и в более близких регионах. Так, например, в Челябинской области только 98 жителей заболели коронавирусом после того, как поставили прививку на фоне более 351 тыс. вакцинированных граждан. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе во время одного из брифингов затронул тему заболевших после прививки, сообщив, что две полные дозы вакцины от коронавируса в Грузии сделали 69 197 граждан, из них 0,2% были инфицированы, а среди привитых одной дозой показатель инфицирования составляет 0,8%.

Ещё одной причиной не прививаться объявляется то, что, по предварительным данным, причина нового всплеска заболеваемости — так называемый, индийский штамм COVID-19 (В.1.617.2, который классифицирую как «дельта»). Он примерно на 40% заразнее классических штаммов коронавируса. Пока точной информации о том, на сколько эффективна вакцина против этого штамма нет, но, по имеющимся данным, болезнь, как минимум, протекает легче.

Мы видим, что вакцинированные всегда болеют легче, чем невакцинированные, и поправляются быстрее, — говорит по этому поводу молекулярный биолог Алена Макарова.

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Особый «Вектор»

При этом нельзя отдельно не упомянуть ситуацию с вакциной «ЭпиВакКорона» от компании «Вектор». NEWS.ru уже писал о работе волонтёров, которые после испытания на себе препарата стали сомневаться в его эффективности. Скепсис был подтвержден рядом независимых исследований. 17 июня уже гендиректор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что по состоянию на третий и шестой месяцы после прививки, антитела к коронавирусу были обнаружены у всех участников исследования, однако, по состоянию на девять месяцев их не смогли обнаружить у почти половины добровольцев.