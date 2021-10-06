Победитель конкурса «Учитель года» раскрыла, почему дети любят физику

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2021» — преподаватель физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева — в разговоре с NEWS.ru раскрыла, как ей удаётся привить подопечным любовь к своему предмету. Она отметила, что всё дело в мотивации, увлечённости, пробуждении интереса к дисциплине. Собеседница подчеркнула, что легко находит общий язык с детьми.

Я говорю об увлечённости, так как физика — это предмет, показывающий ребятам удивительные явления, окружающие их в мире. А с точки зрения инженерных специалистов — это большая ответственность, так как ребята, выбирающие специальность, связанную с физикой, станут применять знания, полученные в школе, — отметила Екатерина Костылева.

Спикер добавила, что решила принять участие в конкурсе ради общения с лучшими учителями Тюмени, Тюменской области и России, для знакомства с их практикой.

Это возможность продемонстрировать то, что ты делаешь каждый день и, возможно, получить оценку профессионального сообщества. Задания были сложные, интересные. Больше всего запомнился, наверное, классный час — очень был яркий в этом году, проходил в историческом парке «Россия — моя история», были достаточно интересные условия, — поделилась педагог.

Победительница также не согласилась с мнением, что учитель — всего лишь человек, передающий детям информацию. Наоборот, педагог в школе — «проводник ребёнка на пути к знаниям, помогает ему самореализоваться, находится с ним рядом, когда он совершает открытия».

Здесь нельзя говорить о какой-то передаче информации, воспитательный компонент никто не отменял. Конечно, воспитательный процесс лежит не только на плечах учительницы, но воспитательный потенциал, конечно, есть. Советник директора по воспитанию — это возможность оказания поддержки и классным руководителям. Почему бы нет, [такая должность] нужна, — резюмировала собеседница.

Екатерина Костылева является профессионалом своего дела, рассказал NEWS.ru её коллега и исполняющий обязанности директора учебного заведения Андрей Евдокимов. Он отметил, что педагог стала «второй мамой» для своих подопечных, следивших за достижениями наставника буквально со слезами на глазах.

О победе Костылевой сообщила в парке «Россия — моя история» вице-премьер Татьяна Голикова. Церемония награждения лауреатов конкурса состоится 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце во время праздничного концерта. До финала также дошли учитель физики школы № 1520 имени Капцовых из Москвы Артём Барат, преподаватель английского языка гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой из Казани Мария Голованова, учитель истории школы № 38 Хабаровска Дмитрий Морозов и педагог по русскому языку и литературе лицея № 14 имени Героя Российской Федерации В. В. Нургалиева Анастасия Шрамко.

Награда лучшему учителю года в России вручается уже 30 лет. В 2020 году её получил педагог из Ростовской области Михаил Гуров, в связи с этим финал конкурса в 2021 году прошёл в Ростове.