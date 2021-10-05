«Учителем года» стала педагог из Тюмени

Всероссийский конкурс «Учитель года России —2021» выиграла преподаватель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева. Её имя объявила вице-премьер Татьяна Голикова в историческом парке «Россия — Моя история». Награждение пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце, передаёт ТАСС.

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России» является Костылева Екатерина Сергеевна, — сказала вице-премьер.

Победитель получит главную награду конкурса — Большого хрустального пеликана. Церемония и праздничный концерт пройдут 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Кроме того, учитель года станет советником министра просвещения на общественных началах.

До финала конкурса также дошли учитель физики школы № 1520 имени Капцовых из Москвы Артём Барат, преподаватель английского языка гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой из Казани Мария Голованова, учитель истории школы № 38 Хабаровска Дмитрий Морозов и педагог по русскому языку и литературе лицея № 14 имени Героя Российской Федерации В.В. Нургалиева Анастасия Шрамко.

Награда лучшему учителю года в России вручается уже 30 лет. В 2020 году её получил педагог из Ростовской области Михаил Гуров, в связи с этим финал конкурса в 2021 году прошёл в Ростове.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовящемся постановлении с общими требованиями по оплате труда учителей. Пилотный проект запустят в шести регионах.