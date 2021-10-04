Учителя в шести регионах начнут получать зарплату по-новому

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовящемся постановлении в общими требованиями по оплате труда учителей. Об этом она сообщила при поздравлении педагогов с профессиональным праздником, сообщает «РГ».

Пилотный проект планируется запустить пока в шести регионах. По словам Матвиенко, низкая зарплата педагогических работников сказывается как на престиже профессии, так и на качестве и доступности образования. Матвиенко также отметила важную роль женщин в просвещении. Их количество составляет 80% работников школьного и дошкольного образования.

Жизнь показала, что женщины успешно справляются с этой работой. В то же время им порой бывает непросто сочетать её с миссией жён, матерей. Возникают и препятствия в карьерном росте, — отметила сенатор.

Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».