«Вторая мама»: победитель конкурса «Учитель года» довела школьников до слёз

Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» — преподаватель физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева — является профессионалом своего дела, рассказал NEWS.ru её коллега и исполняющий обязанности директора учебного заведения Андрей Евдокимов. Он отметил, что педагог стала «второй мамой» для своих подопечных, следивших за достижениями наставника буквально со слезами на глазах.

Екатерина Костылева — это человек, любящий детей, профессионал, знающий свой предмет. Мы очень рады победе. К этому достойному результату она шла все восемь лет, что работает в 16-й гимназии. Екатерина Сергеевна очень нелегко переживает расставание с учениками — на несколько месяцев её пришлось чуть-чуть отдалиться от учебного процесса. Она по второму образованию психолог, поэтому ей с лёгкостью даётся прививать любовь и интерес к физике в любой возрастной категории — с 7 по 11 классы, — подчеркнул Евдокимов.

О победе Костылевой сообщила в парке «Россия — Моя история» вице-премьер Татьяна Голикова. Церемония награждения лауреатов конкурса состоится 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце во время праздничного концерта. До финала также дошли учитель физики школы № 1520 имени Капцовых из Москвы Артём Барат, преподаватель английского языка гимназии № 122 имени Ж. А. Зайцевой из Казани Мария Голованова, учитель истории школы № 38 Хабаровска Дмитрий Морозов и педагог по русскому языку и литературе лицея № 14 имени Героя Российской Федерации В.В. Нургалиева Анастасия Шрамко.

Награда лучшему учителю года в России вручается уже 30 лет. В 2020 году её получил педагог из Ростовской области Михаил Гуров, в связи с этим финал конкурса в 2021 году прошёл в Ростове.

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