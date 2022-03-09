По стопам Рузвельта: помогут ли уволенным общественные работы

Массовый уход инвесторов из РФ в связи с ситуацией на Украине грозит системной безработицей. Чтобы попытаться минимизировать последствия международных санкций российский кабмин разрабатывает второй пакет антикризисных мер. Он, в частности, предусматривает введение оплачиваемых общественных работ для тех, кто оказался «за воротами». Этих граждан планируют трудоустраивать на малоквалифицированные виды деятельности, которые имеют социально полезную направленность, и платить не ниже МРОТ. Похожие механизмы задействовал во время Великой депрессии в США в рамках «нового курса» президент Франклин Делано Рузвельт. Но как это будет работать сегодня, не очень понятно. Опрошенные NEWS.ru эксперты в целом умеренно или скептически оценили данную меру, сочтя её явно недостаточной для того, чтобы пережить грядущий «обвал» целых отраслей национального хозяйства.

«Фактически это обустройство страны»

Про общественные работы как вариант антикризисных мер властей РФ говорится как минимум с 2 марта. По данным РБК, изначально речь шла о работах сроком до трёх месяцев. Эта мера, по предварительным оценкам правительства, сможет оказать поддержку 300 тысячам человек.

Позднее об этой инициативе заявила член комитета Госдумы по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина. По её словам, общественные работы для лишившихся заработка россиян могут организовывать в центрах занятости, которые будут выплачивать зарплату. Эта норма прописана в действующем с 1991 года ФЗ «О занятости населения», согласно которому под общественными работами понимается «трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу». Преимущественным правом на участие в таких видах деятельности пользуются лица, не получающие пособия по безработице или состоящие на учёте в центрах занятости более полугода.

В феврале вступил в силу приказ Минтруда , который, в частности, утверждает перечень оплачиваемых общественных работ для безработных. Они, например, смогут временно трудоустроиться строителями жилья, автодорог и различных коммуникаций (газовых, водопроводных, канализационных), вожатыми в детских лагерях или обслуживать общественный транспорт, отправиться в поля на сбор урожая, заниматься благоустройством территорий и обслуживанием систем ЖКХ, восстановлением объектов культурного наследия и заповедных зон, уходом за престарелыми, сбором и переработкой вторсырья.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для устройства на оплачиваемые общественные работы соискатель заключает срочный трудовой договор с временным работодателем и получает зарплату, размер которой не может быть ниже МРОТ (13 890 рублей). Время, в течение которого человек занимается такими работами, засчитывается в пенсионный стаж, а также в этот период действуют компенсация за неиспользованный отпуск и оплата больничных.

Согласно приказу Минтруда, с 2022 года безработные могут трудоустраиваться на общественные работы через портал «Работа России». Для этого надо направить электронное заявление.

Как рассказал NEWS.ru специализирующийся на экономической аналитике публицист Павел Пряников, общественные работы были одной из мер президента США Франклина Рузвельта по выходу страны из Великой депрессии в 1930-е годы. Но сегодня важным является вопрос о том, о каких конкретно работах идёт речь.

В США были строительство дорог, плотин, линий электропередачи и тому подобное. То есть возведение на государственные деньги инфраструктуры, которая, кстати, работает и спустя 80–90 лет. А какие общественные работы планируются в России? Если это окажется подметанием улиц и покраской заборов, то выйдет имитация общественных работ. Те же российские города давно нуждаются в настоящем благоустройстве — прокладке ливневых канализаций, уличном освещении, ремонте дорог, капитальном ремонте домов, то есть в том, что называется в Москве «благоустройством». Российские леса нуждаются в рубках ухода и других санитарных мероприятиях. Русла рек — в очистке. Фактически это обустройство страны. Для этого не нужна и высококвалифицированная рабочая сила. Павел Пряников публицист публицист

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам собеседника NEWS.ru, важным вопросом также является размер зарплат для россиян, привлекаемых к общественным работам. Вероятно, полагает он, людям предложат «стандартный МРОТ — около 14 тысяч рублей». Для «совсем бедных мест это приемлемо», поскольку там большинство зарплат составляют «примерно такие величины». Однако для региональных центров это низкие зарплаты. Поэтому необходимо платить «хотя бы два МРОТ», отмечает эксперт.

«Это лишь капля в море»

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и член Генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин считает, что данная мера очень незначительно может решить проблему безработицы. Он напомнил, что привлечение попавших под сокращения россиян к оплачиваемым общественным работам уже было на практике в период пандемии коронавируса в 2020 году.

В той ситуации субсидии полагались и бизнесу, который оформлял для таких работ себе сотрудников, стоящих на учёте в службе занятости. За тот период работу потеряло несколько миллионов человек. Сейчас, во время экономической войны, всевозможных санкций и массового ухода крупнейших компаний с российского рынка ситуация с безработицей будет такой же, если не ещё хуже, поэтому привлечение к общественным работам сейчас — это лишь капля в море и не самый главный инструмент в борьбе с безработицей в глобальном плане. Во время пандемии эта мера была не самой эффективной. Дмитрий Порочкин омбудсмен по правам предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора и надзора в сфере трудового законодательства омбудсмен по правам предпринимателей при осуществлении санэпиднадзора и надзора в сфере трудового законодательства

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с NEWS.ru, сказал, что «любые общественные работы в период, когда человек ничем не занят, конечно, представляются позитивом, а тем более, если они оплачиваются». Однако парламентарий полагает, что более действенной мерой могла бы стать индексаций социальных выплат людям, лишившимся работы.

В условиях роста безработицы, если он произойдёт, а он, по всей видимости, произойдёт, мы должны прежде всего подумать о том, чтобы поднять уровень пособия по безработице. Причём не только его верхней планки, что делалось последнее время, но и нижней — для того, чтобы обеспечивать человеку проживание в этих непростых условиях. Михаил Тарасенко член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Его коллега Екатерина Стенякина ранее заявляла, что кабмин в рамках второго пакета антикризисных мер помимо общественных оплачиваемых работ прорабатывает вопрос увеличения расходов на выплату компенсации в связи временным отсутствием работы. На эти цели, по её словам, планируется направить порядка 95 млрд рублей.

Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 12,7 тысячи рублей, а минимальный — 1500 рублей (последняя сумма не менялась с 2019 года). В 2020–2021 годах максимальный размер выплаты был 12,1 тысячи рублей, а в 2019-м — восемь тысяч. В 2010–2018 годах вилка федеральных пособий находилась в пределах от 850 до 4900 рублей.

Накануне президент Владимир Путин подписал правительственный закон, который содержит комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно его положениям, кабмин может проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и доплат к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, правительство вправе назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня и определять особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Гражданам и представителям бизнеса, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на новые кредитные каникулы. Также допускается вводится мораторий на проверки представителей малого и среднего бизнеса в 2022 году. Для компаний, работающих в сфере IT, он продлится до конца 2024 года. Помимо этого, возможно продление срока уплаты компаниями страховых взносов.

Региональным и местным властям разрешается изменять существенные условия контракта при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, а также вводятся особые правила регистрации лекарств.