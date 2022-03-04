Жёсткая подушка: спасут ли меры правительства от безработицы и долговой ямы

Правительство РФ внесло в Госдуму несколько законопроектов, призванных снизить последствия западных санкций. Власти предлагают кредитные каникулы, амнистию капиталов, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, изменить порядок исполнения контрактов по госзакупкам и налоговый контроль, а также вести новый порядок регулирование цен на жизненно важные лекарства и их закупки. По мнению экс-депутата Госдумы Олега Шеина, эти и другие меры властей частично позволят избежать краха экономики, но в нынешних условиях кабмин должен заниматься поддержанием внутреннего потребительского спроса, снижением цен на горючее для россиян, но главным образом нужно начать бороться с неравенством. По его прогнозам, страну ждёт рост системной безработицы. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Вернуть спрос

По мнению Шеина, меры правительства за последние сутки «выглядят очень адекватными». В первую очередь он оценил решение, принятое по комиссии в 30%, которую брокеры должны брать с физлиц при покупке долларов, фунтов и евро на бирже. Это, как он считает, позволяет ЦБ скупать доллары. Также он констатировал, что «панического бегства людей из банков нет и даже если это имело место первые сутки [после объявления санкций], то сегодня данная тенденция преодолена».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сегодня, как говорит Олег Шеин, нужно развитие внутреннего потребительского спроса, который позволит поддержать национальную экономику. Решения, которые здесь могут приниматься, по его нению, «достаточно очевидны, тем более некоторые из них Россия проходила». Часть из них отражена во внесённых в Госдуму законопроектах правительства, но не все изложенные в этих документах меры являются действенными, уверен политик.

Это кредитные каникулы, дерегулирование всех бюрократических настроек последних десятилетий в отношении малого бизнеса, потому что у него малые обороты, но он очень быстро адаптируется и генерирует рабочие места, занятость. А проблема с занятостью в ближайшее время будет достаточно чувствительной: практически встали все наши автозаводы, в крайне сложном положении оказались российские транспортники, и надо понимать, что мы находимся на пороге структурной безработицы. Что касается амнистии капиталов, то на неё рассчитывать особенно не придётся — предыдущие соответствующие мероприятия имели ограниченный эффект. А вот активные действия на Западе по аресту имущества российских олигархов могут принести благо. Конечно, нам надо отменять федеральный закон, по которому российский бюджет компенсирует гражданам РФ, а фактически олигархам, издержки от санкций. Для повышения потребительского спроса необходимо в первую очередь преодолевать неравенство. Для этого необходимо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. В пример можно взять Францию, где были приняты достаточно продуманные решения в этом контексте. Очевидно, что необходимо снижение цен на бензин внутри страны, потому что такого количества топлива, которое мы производим, за границу мы не продадим. Олег Шеин экс-депутат Госдумы экс-депутат Госдумы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращаясь к анонсированным кабмином кредитным каникулам, собеседник NEWS.ru отметил, что это обернётся банкротством микрофинансовых организаций: потребность в перекредитовании у рядового потребителя снизится. Но таким образом правительство сможет «сберечь населению часть их денег, которые пойдут на развитие потребительского спроса».

Сейчас, как говорит Шеин, российский бюджет в первую очередь складывается за счёт продажи сырья, около 40% нашего экспорта приходится на Евросоюз, 5% — на США, а около 20% — на Китай, но внешняя торговля с КНР перекошена, потому что мы продаём Европе нефть и газ, но много закупаем у Пекина потребительских товаров.

Значительная часть наших товаров — это то, что мы могли бы производить сами, но не производим. Значительная часть продукции, которую мы завозим из Китая, могла бы производиться у нас, я уж не говорю про консервированную плодоовощную продукцию, — добавил Шеин.

Что касается обеспечения лекарствами, то собеседник NEWS.ru уверен, что здесь требуются крупные государственные вложения и иные меры господдержки, потому что «это всё будет стоить существенно дороже». Он напомнил, что многие лекарства в России не производятся, а отечественные заменители зарубежных аналогов не всегда являются качественными. Вся надежда на то, что эмбарго на их поставки не введут, добавил Олег Шеин.

Что предлагает правительство?

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наделяет кабмин правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а в отношении структур, «имеющих государственную аккредитацию» и «осуществляющих деятельность в области информационных технологий», проверки замораживаются до конца 2024 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство получает право менять правила лицензирования и иных разрешительных режимов. Для бизнеса предусматривается возможность работать без продления разрешения или лицензии, получать и продлевать их без процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты государственных услуг. Также предпринимателей хотят освободить от оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, квалификационного экзамена и необходимости продления квалификационных аттестатов.

До 30 сентября 2022 года физлица, а также малый и средний бизнес смогут обратиться к кредитору с требованием ввести кредитные каникулы по ипотечным и потребительским займам. Право на такую процедуру имеют заёмщики, заключившие договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу, но если размер кредита по договору не превышает максимального размера, установленного правительством РФ после начала пандемии COVID-19. Также правом на кредитные каникулы будет обладать лишь тот заёмщик, у кого за месяц до соответствующего обращения доход снизился на 30% и если в отношении него не действует аналогичный льготный период.

Предлагаемые нововведения предусматривают также изменение условия заключённых до 2023 года контрактов по госзакупкам, но при соглашении сторон. Такое возможно при невозможности исполнения договорных обязательств одной из сторон по независящим от них обстоятельствам. Соответствующие изменения принимаются решениям федерального правительства, органами исполнительной власти субъектов РФ или местными администрациями.

Другое нововведение предусматривает наделение правительства правом устанавливать правоотношения в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке градостроительной документации, а также в сфере реконструкции и капитального ремонта. Организациям, которые имеют филиал либо представительство в Крыму и Севастополе, упрощается процедура получения статус участника свободной экономической зоны в этих субъектах.

Другой правительственный законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Кабмин до конца 2022 года получает полномочия отменять, приостанавливать или переносить мероприятия налогового контроля, а также продлять сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, продлевать сроки уплаты авансовых платежей по местным и региональным налогам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы исполнительной власти в субъектах до конца нынешнего года получат возможность продлевать сроки уплаты по региональным и местным налогам.

Также власти анонсировали четвёртый этап амнистии капиталов — добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, а также защиту их интересов. У граждан РФ появится возможность задекларировать наличные денежные средства и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как ранее.

Параллельно правительство предлагает внести изменения в Уголовный и Налоговый кодексы, а также в КоАП. Согласно этим поправкам участники амнистии капиталов освобождаются от уголовной ответственности за деяния, совершённые до 1 января 2022 года. Речь идёт о статьях УК 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ), ч.1 и 2 194 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов), 199 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Участников четвёртого этапа амнистии капиталов также предлагается освободить от административной ответственности по ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).

Кроме этого, в 2022 году предлагается заморозить ликвидацию обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерных обществ (АО) при снижении стоимость их чистых активов ниже уставных капиталов. Сейчас в таких случаях компании обязаны либо закрываться, либо уменьшить уставной капитал до размера, не превышающего объём их чистых активов. Вторую меру правительство также предлагает приостановить.

Нововведения касаются и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Кабмин предлагает включить изменение курса валют в критерии при установке предельной стоимости таких препаратов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас предельные отпускные цены производителей ЖНВЛП устанавливаются федеральным кабмином «в зависимости от экономических и социальных критериев». Как пишет ТАСС, речь в том числе идёт об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарств, использовании новых вариантов госрегулирования цен на препараты, «в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской помощи».

Нововведениями предлагается дополнить действующее положение критерием об «изменении курса иностранной валюты», также медицинские организации смогут закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия по упрощённой процедуре.

Предусматривается, что Фонд социального страхования сможет закупать у единственного поставщика технические средства реабилитации и услуги. Кроме того, у единственного поставщика можно будет приобретать лекарства и медикаменты, которые в РФ не производятся, но только у производителя не из страны, которая ввела против РФ «ограничительных мер экономического характера».