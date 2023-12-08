По делу экс-замминистра культуры РФ арестовали имущество на 39 млн рублей По делу экс-замминистра Яриловой арестовали имущество на 39 млн рублей

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ольга Ярилова

Имущество бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, арестовано, его стоимость оценивается в 39 млн рублей, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Бывшая чиновница закрыла глаза на присутствие коммерческой компании — музей мороженого в Москве — в государственной программе «Пушкинская карта».

В результате действий Яриловой бюджету Российской Федерации причинен имущественный вред. Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест, — цитирует ТАСС главу СКР.

По словам Бастрыкина, обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия в «Пушкинской карте» «Самого высокого музея мороженого», расположенного на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», но не исключила его из программы. В результате фирма продала билеты на сумму свыше 125 млн рублей, которые были компенсированы ей из федерального бюджета.

Ярилова занимала пост в министерстве культуры с 2018 года и курировала «Пушкинскую карту». В сентябре 2022-го она уволилась по собственному желанию. В конце апреля 2023 года женщину задержали и арестовали.

Ранее в декабре по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом была задержана заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Челябинской области. На рабочем месте женщины провели обыски.