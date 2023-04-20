Суд арестовал бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ольга Ярилова

Бывший замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент NEWS.ru. Она останется под стражей до 16 июня. Защита при этом настаивала на домашнем аресте для Яриловой.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня, — сообщили в суде.

Накануне журналисты со ссылкой на информацию правоохранительных органов уточнили, что Ярилова была задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

Чиновница получила должность заместителя министра в 2018 году, а в сентябре 2022 года уволилась по собственному желанию.

Ранее Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, которого обвиняют в вымогательстве и похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта».