ФСБ задержала первого замруководителя ФССП Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) была задержана сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Отмечается, что на рабочем месте женщины провели обыски.

Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следственное управление СК России по региону в отношении нее возбудило уголовное дело. Сегодня подозреваемую задержали сотрудники УФСБ, — сказал собеседник агентства.

В сентябре суд в Москве отправил под стражу до 27 ноября начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. По данным следствия, из-за его действий был нанесен урон на сумму 3 млн рублей. Волынкину грозит тюремный срок до 10 лет.

Ранее в Новосибирске осудили бывшего главного детского психиатра по СФО Валентину Малышеву. Врача обвинили в растрате 10 млн рублей и приговорили к трем годам лишения свободы условно.