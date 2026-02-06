По-быстрому к чаю готовлю медово-яблочный пирог: так просто, что можно печь хоть каждый день

По-быстрому к чаю всегда готовлю медово-яблочный пирог. Рецепт настолько прост, что можно печь хоть каждый день. 10 минут и никакой раскатки!

Вкус пирога — это сладость меда, приятная кислинка яблок, пряные ноты корицы и бархатистая текстура коржа, который прекрасно впитывает в себя все соки.

Для приготовления понадобится: 3 средних яблока, 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 2 ст. ложки меда,1/3 стакана растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками или кубиками. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте кефир, мед, растительное масло и корицу. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая до получения однородного, гладкого теста. Оно будет довольно жидким. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте в нее половину теста. Равномерно разложите яблочные дольки. Залейте оставшимся тестом, слегка встряхнув форму для распределения. Выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.

