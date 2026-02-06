Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 05:46

По-быстрому к чаю готовлю медово-яблочный пирог: так просто, что можно печь хоть каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По-быстрому к чаю всегда готовлю медово-яблочный пирог. Рецепт настолько прост, что можно печь хоть каждый день. 10 минут и никакой раскатки!

Вкус пирога — это сладость меда, приятная кислинка яблок, пряные ноты корицы и бархатистая текстура коржа, который прекрасно впитывает в себя все соки.

Для приготовления понадобится: 3 средних яблока, 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 2 ст. ложки меда,1/3 стакана растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками или кубиками. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте кефир, мед, растительное масло и корицу. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая до получения однородного, гладкого теста. Оно будет довольно жидким. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте в нее половину теста. Равномерно разложите яблочные дольки. Залейте оставшимся тестом, слегка встряхнув форму для распределения. Выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог с черносливом: остается вкусным на второй день.

Проверено редакцией
Читайте также
Грибной тарт, который покорит всех: вешенки, шиитаке, шампиньоны под нежной глазурью — объедение!
Общество
Грибной тарт, который покорит всех: вешенки, шиитаке, шампиньоны под нежной глазурью — объедение!
Забудьте про тесто! Готовлю пирог из капусты за 20 минут. Основа — тушеные овощи, скрепленные яйцом. Вкусно и полезно
Общество
Забудьте про тесто! Готовлю пирог из капусты за 20 минут. Основа — тушеные овощи, скрепленные яйцом. Вкусно и полезно
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Капуста, куриное филе и мой лайфхак: заливка на минералке. Воздушный как суфле и невероятно сочный пирог к праздничному столу
Общество
Капуста, куриное филе и мой лайфхак: заливка на минералке. Воздушный как суфле и невероятно сочный пирог к праздничному столу
пироги
рецепты
выпечка
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
По-быстрому к чаю готовлю медово-яблочный пирог: так просто, что можно печь хоть каждый день По-быстрому к чаю всегда готовлю медово-яблочный пирог. Рецепт настолько прост, что можно печь хоть каждый день. 10 минут и никакой раскатки!
3 средних яблока
1 стакан кефира
1 стакан муки
2 яйца
1/2 стакана сахара
2 ст. ложки меда
1/3 стакана растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. корицы
щепотка соли
>
Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками или кубиками. Разогрейте духовку до 180°C.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте кефир, мед, растительное масло и корицу.
В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая до получения однородного, гладкого теста. Оно будет довольно жидким.
Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте в нее половину теста. Равномерно разложите яблочные дольки. Залейте оставшимся тестом, слегка встряхнув форму для распределения.
Выпекайте 35-45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генетик или сварщик: на кого переучиться, чтобы получать 300 тысяч
Названа неочевидная причина, почему кошки лежат на спине лапами вверх
Опорник пал, бойцы ВСУ сдались без шансов: успехи ВС РФ к утру 6 февраля
Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане
В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном
ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
Пасынок Сырского раскрыл, как поплатился за критику отчима
Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка
Фриланс без соцпакета или работа по найму — что выбрать в 2026 году
Число алкомаркетов в России может сократиться
Россиянам дали совет по накоплению денежных средств
Биография, молодая жена, болезнь дочери: Константину Эрнсту — 65
Юрист ответил, можно ли законно купить «красивые» номера для автомобиля
В Ирландии ужаснулись идее выдавать 14-летних украинок замуж
Психолог объяснила, почему женщины часто стремятся «завиноватить» мужчину
Близкий к переговорам источник озвучил критически важный аспект для Украины
Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.