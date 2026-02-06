Адвокат ответила, можно ли отсудить у экс-супруга купленное до брака жилье

Адвокат Белоусова: купленная до брака квартира не делится при разводе

Квартира, приобретенная до заключения брака, не подлежит разделу при разводе, заявила NEWS.ru адвокат Екатерина Белоусова. По ее словам, квадратные метры экс-супруга также не получится отсудить, если этому противоречит брачный договор.

При расторжении брака только совместно нажитое имущество подлежит разделу между супругами. Датой приобретения права собственности на недвижимость является момент заключения договора купли-продажи, передачи и оплаты с последующей фиксацией права в Росреестре. Совершение такого рода сделок до регистрации брачного союза не подпадает под установленное законодателем понятие «совместная собственность супругов». Однако на практике подобные ситуации тяжело доказуемы, — пояснила Белоусова.

Она отметила, что в России браком считается союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в ЗАГСе, и только с этого момента он приобретает юридическую силу. Таким образом, по словам адвоката, только корректное оформление передачи денег при покупке жилья может отделить личное имущество одного из супругов от совместного.

Брачным договором также может быть разграничено право долевой, совместной или раздельной собственности супругов, если при его заключении супруги пришли к соглашению о разделе добрачного имущества. В суде возможно оспорить документ, но при наличии весомых оснований, например нарушении прав детей, заключении договора под давлением, ошибки оформления, — заключила Белоусова.

