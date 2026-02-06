Зимняя Олимпиада — 2026
В день смерти Эпштейна у его камеры заметили «оранжевое пятно»

ФБР обнаружило оранжевую фигуру у камеры Эпштейна в день его смерти

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В ходе расследования обстоятельств смерти финансиста Джеффри Эпштейна ФБР обнаружило на видео с камер наблюдения загадочную аномалию, говорится в опубликованных Минюстом США материалах. Речь идет о «вспышке оранжевого цвета», зафиксированной возле его камеры в ночь гибели.

9 августа 2019 года примерно в 22:39 по местному времени на записи из Столичного исправительного центра заметили оранжевую фигуру. Она двигалась по лестнице к изолированному ярусу, где содержался обвиняемый в секс-торговле Эпштейн.

CBS News отмечает, что ранее эта деталь властям не сообщалась. ФБР допускает, что это мог быть заключенный в оранжевой робе, но отсутствие ясности и расхождения в оценках разных экспертов лишь подпитывают вопросы вокруг инцидента.

Согласно официальным отчетам, тело финансиста обнаружил сотрудник исправительного учреждения, доставивший завтрак. Официальное время смерти так и не было установлено. В последние месяцы у общественности возникли вопросы по поводу работы следователей, расследующих обстоятельства его смерти.

Ранее сообщалось, что имя покинувшего Россию музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) фигурирует в материалах по делу Эпштейна. В этих же файлах содержатся упоминания писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

