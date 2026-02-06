Названа самая доступная по цене рыба в России Минтай оказался самой доступной по цене рыбой в России

Минтай — это самая доступная рыба в России, заявил в беседе с РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Одним из важнейших преимуществ этого продукта он назвал довольно низкую цену в сравнении с другими видами рыбы.

Немаловажное преимущество минтая — это доступная цена в сравнении с другими видами рыбы. В России минтай входит в топ самых доступных видов рыбы по цене, — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, это диетическая рыба, потому что в ней на 100 граммов продукта содержится 20 граммов белка и один грамм жира. Помимо всего прочего, минтай универсален для переработки — его можно использовать для производства филе, продукции в панировке, полуфабрикатов и специй, добавил Буглак.

Ранее сообщалось, что Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году, обойдя Китай и Турцию. Ее импорт составил 112 тыс. тонн продукции на $336 млн (почти 26 трлн рублей). В поставках преобладали крабовые палочки, икра мойвы, копченая салака и скумбрия, слабосоленая форель.

До этого стало известно, что российские рыбаки по итогам 2025 года добыли свыше 580 тыс. тонн тихоокеанской сельди, установив рекорд за всю историю наблюдений. Как уточнил глава Росрыболовства Илья Шестаков, объем добычи увеличился на 30% по сравнению с уровнем 2024 года.