Светская львица, поставлявшая жертв Эпштейну: чем известна Гислейн Максвелл

Американская светская львица Гислейн Максвел известна как главная сообщница финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за создание масштабной преступной сети, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними. Что известно о ее жизни, как и где она отбывает наказание?

Детство и юность

Гислейн Максвелл родилась 25 декабря 1961 года в Мезон-Лаффите, пригороде Парижа. Ее родители, Роберт и Элизабет Максвеллы, были состоятельными людьми: отец владел издательством Pergamon Press и имел еврейское происхождение.

Гислейн была младшей, девятой по счету, дочерью в семье. За два дня до ее появления на свет произошла трагедия: в автокатастрофе серьезно пострадал ее брат Майкл, которому тогда было 15 лет. Он провел несколько лет в коме и скончался в 1967 году, так и не выйдя из этого состояния.

Гислейн провела свои детские и юношеские годы в Оксфорде, где жила в старинном, роскошном особняке, возведенном в 1824 году семьей Моррел. В этом доме ее окружали многочисленные родственники.

Переезд в США и смерть отца

Джон Престон, биограф, описывает Роберта Максвелла как сурового и деспотичного родителя, который подвергал своих детей жестокому обращению как в физическом, так и в психологическом плане. Согласно словам писателя, мужчина периодически усаживал детей за стол и расспрашивал их о геополитике и планах на будущее. Если Роберту не нравились ответы, он легко мог довести детей до слез.

«Он бил нас ремнем — как девочек, так и мальчиков», — рассказал биографам Иэн Максвелл, один из сыновей медиамагната.

После окончания школы Гислейн поступила в Оксфорд, где изучала современную историю и иностранные языки. По окончании университета Гислейн начала работать директором футбольного клуба «Оксфорд Юнайтед», которым владел ее отец.

В январе 1991 года, когда ее отец приобрел издание New York Daily News, Гислейн отправилась в Соединенные Штаты в качестве его представителя. Это событие стало стартовой точкой для ее жизни в Манхэттене. Однако спустя десять месяцев судьба Гислейн кардинально изменилась. Роберт Максвелл загадочно исчез с палубы судна, которое носило имя его дочери. Впоследствии его тело было обнаружено в водах близ Канарских островов.

После смерти отца Гислейн вернулась в Соединенные Штаты, где занялась деятельностью в области недвижимости. Вскоре она познакомилась с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Личная жизнь и связь с Эпштейном

В Соединенных Штатах Гислейн вела образ жизни, присущий светской львице. Она установила тесные контакты в высших социальных слоях. По версии обвинения, Гислейн сыграла ключевую роль в знакомстве Эпштейна с влиятельными и состоятельными личностями, включая принца Эндрю и бывшего президента США Билла Клинтона.

Согласно информации, опубликованной в Washington Post, у Максвелл и Эпштейна была романтическая связь, которая длилась всего несколько лет. Однако после завершения этих отношений их общение не прекратилось.

«У нее были соответствующие воспитание и вкус. Она знала, как обставить дом, как управляться на яхте, как развлекать гостей, — рассказала в интервью британской Daily Telegraph одна из приятельниц Максвелл. — Это невозможно купить. Как невозможно купить и допуск в эти круги».

В статье, опубликованной в журнале Vanity Fair в 2003 году, Джеффри Эпштейн называет Максвелл не просто сотрудницей, а своей близкой подругой.

Согласно следственным документам, сотрудники особняка Эпштейна на Палм-Бич описывают Максвелл как домоправительницу, которая управляла прислугой, контролировала расходы и организовывала все светские мероприятия Эпштейна, сообщает Washington Post.

В 2005 году против Джеффри Эпштейна было возбуждено уголовное дело после того, как стали известны факты его причастности к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Утверждалось, что число пострадавших исчислялось десятками. Однако после заключения сделки со следствием Эпштейн был признан виновным лишь в склонении к проституции лица, не достигшего 16-летнего возраста, и приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Несмотря на это, условия содержания были весьма мягкими: Эпштейну позволяли посещать свой офис в Нью-Йорке шесть дней в неделю, где он мог работать до 12 часов в сутки. После освобождения Эпштейна Максвелл почти перестала появляться с ним на публике.

В 2015 году против финансиста был подан гражданский иск. Истецницей выступила Вирджиния Джуффре, утверждающая, что в подростковом возрасте была вовлечена в проституцию Максвелл, которая продала ее сексуальные услуги Эпштейну и его влиятельным знакомым. Гислейн категорически отвергла все обвинения, а Эпштейну удалось урегулировать дело с девушкой без суда.

В 2019 году против Эпштейна было подано множество заявлений от женщин, которые в несовершеннолетнем возрасте подверглись сексуальному насилию. Во многих делах упоминалась Гислен Максвелл как соучастница преступлений. В июле 2019 года Эпштейна арестовали. После его загадочной смерти в тюрьме в июле 2020 года Гислен скрывалась. Однако агенты ФБР смогли установить ее местонахождение и задержали в провинциальном городке Брэдфорд штата Нью-Гэмпшир. Адвокаты пытались внести залог за свою подзащитную, но их ходатайство было отклонено.

Максвелл была признана виновной по ряду обвинений, связанных с торговлей людьми для сексуальной эксплуатации, на суде присяжных в федеральном суде США. 28 июня 2022 года ей назначили 20 лет лишения свободы, хотя прокуратура требовала не менее 30 лет. Апелляции, поданные защитой, не изменили решение суда.

Где сейчас Гислен Максвел

Максвелл отбывает наказание в тюрьме в комфортных условиях, сообщает RadarOnline со ссылкой на анонимного источника. По его информации, соучастнице умершего бизнесмена, которую обвиняют в растлении несовершеннолетних, предоставлены привилегии, о которых многие заключенные могут только мечтать.

Так, Гислейн может беспрепятственно посещать комнату, предназначенную исключительно для сотрудников тюрьмы. В этой комнате она может употреблять бутилированную воду, в то время как другим заключенным приходится довольствоваться водой из-под крана в своих камерах. Однако это не самое необычное правило.

Также в материале говорится, что у Максвелл есть бесконтрольный доступ к ноутбуку в любое время дня и ночи, а ее почту никто не проверяет, что, по словам источника, представляет собой «значительную угрозу безопасности в соответствии с правилами и процедурами учреждения».

Рассылкой почты Гислейн занимается сам начальник тюрьмы от своего имени — это якобы делается для того, чтобы конверты преступницы не подвергались обыску, как в случае с другими заключенными. Кроме того, у Гислейн есть собственный тренажер в камере.

Читайте также:

Составлен список российских звезд, которые упоминаются в файлах Эпштейна

Биография, дочь, наследство Заворотнюк: как сейчас живет Петр Чернышев

Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода