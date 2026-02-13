Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:08

Плов уже приелся — теперь готовлю рис по рецепту из Индии: квинтэссенция ароматов к семейному ужину

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется приготовить к ужину что-то действительно особенное, этот рис становится идеальным выбором. Яркий цвет от куркумы и насыщенный аромат производят неизменное впечатление.

Для риса мне понадобится: рис басмати (350 г), красный лук (150 г), чеснок (20 г), смесь сливочного и растительного масла (1,5 ст. л.), острый перец (1 шт.), зира (1 ч. л.), кардамон (5 шт.), бадьян (1 шт.), кассия (0,5 палочки), лавровый лист (1 шт.), кориандр, паприка, куркума (по 1 ч. л.), лимон (0,5 шт.), мята, вода (800 мл), кокосовые сливки (50 мл).

Рис промываю в нескольких водах до прозрачности. В кастрюле с толстым дном разогреваю смесь масел. Обжариваю нарезанный лук до мягкости. Добавляю измельченный чеснок и целые специи: зиру, кардамон, бадьян, кассию, лавровый лист. Обжариваю 1-2 минуты до появления аромата. Добавляю молотые специи: кориандр, паприку, куркуму, и сразу же высыпаю рис. Прогреваю 2-3 минуты, постоянно помешивая. Вливаю воду и кокосовые сливки, добавляю соль. Довожу до кипения, накрываю крышкой и убавляю огонь до минимума. Готовлю 15-20 минут до полного впитывания жидкости. Выключаю огонь и оставляю под крышкой еще на 10 минут. Перед подачей удаляю целые специи, заправляю рис соком половины лимона и посыпаю свежей мятой.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
