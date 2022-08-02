Пленный «азовец» признался, что в полку практиковалось людоедство Глава ОНК Москвы Волков: в нацполку «Азов» практиковали людоедство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

В нацполку «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) практиковался каннибализм, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков на заседании Верховного суда. По его словам, эту информацию ему подтвердил один из пленных.

В «Азове» практиковалось людоедство, в этом признался один из пленных, — сказал Волков.

Он добавил, что, попав в плен, члены «Азова» сформировали отдельную касту, относящуюся с презрением к другим украинским военным. По мнению Волкова, это указывает на «формирование уголовной экстремистской организации». Правозащитник подчеркнул, что вместе с членами «Азова» в плен были взяты иностранные военные инструкторы.

Раскаивающихся в своих злодеяниях, по нашей информации, среди «азовцев» нет. <...> Я считаю, что в данном выступлении привел достаточное количество фактов и прошу признать «Азов» террористической организацией, — подытожил председатель ОНК.

Если суд признает «Азов» террористической организацией, его участники будут нести уголовную ответственность. Создателям и руководителям грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей, рядовым участникам — от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Освобождаются от уголовной ответственности те, кто добровольно прекратил участие в деятельности организации до момента начала расследования.

Ранее в ДНР впервые приговорили к смертной казни членов нацполка «Азов». Журналист KP.RU Дмитрий Стешин уточнил, что один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха», а второй солдат с псевдонимом Фрост расстреливал пленных морпехов.