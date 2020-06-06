Племянница Скрипаля не верит в его переезд в Новую Зеландию

https://static.news.ru/photo/30473068-a8ba-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Информация в СМИ про переезд экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Новую Зеландию является отвлекающим манёвром. Такое мнение высказала племянница бывшего полковника Виктория Скрипаль.

Как отметила женщины, разговоры о переезде её родственников идут уже давно, однако об их отъезде в Новую Зеландию она ничего не знает. По словам Виктории, у Скрипалей нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно. Кроме того, им требуется медицинское наблюдение, которое могут оказать только в Великобритании.

Я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне. Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, — приводит её слова РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Сергей Скрипаль и его дочь проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечалось, что, прожив более года в приюте МИ-6, они получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.