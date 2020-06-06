Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию под чужими именами

https://static.news.ru/photo/fe683934-a8a5-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpg Юлия Скрипаль Фото: facebook.com/julia.skripal/Global Look Press

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами.

Как сообщает The Sunday Times, прожив более года в приюте МИ-6, Скрипали получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Позже жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.