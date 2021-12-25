Планы на новые выплаты от Путина в 2022 году раскрыли в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в следующем году могут ввести выплаты для полных семей с детьми от 7 до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. Таким образом парламентарий прокомментировала заявление президента России о том, что нужно обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы. Об этом сообщает URA.RU.

Бывает, что в семье двое родителей, то они не справляются с обеспечением семьи, поэтому могут рассчитывать на помощь государства. Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи. Это более 6,5 тыс. рублей на неполную семью с детьми от 7 до 18 лет, — заявила Бессараб.

Она добавила, что неполные семьи с детьми могут получать выплаты, даже если родитель не платит алименты. В случае с детьми-инвалидами выплата положена до 23 лет, пока ребёнок учится на очной форме обучения в вузе или колледже. Депутат пояснила, что меры будут разрабатываться в следующем году, тогда же их могут ввести.

Ранее в Пенсионном фоне России напомнили, что жители села имеют право на повышенную пенсию. При этом для получения увеличенной пенсии необходимо соблюдение нескольких условий. Сам перерасчёт происходит автоматически.