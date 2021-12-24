В ПФР рассказали, кто имеет право на 25% прибавки к пенсии

В Пенсионном фоне России напомнили, что жители села имеют право на повышенную пенсию. При этом для получения увеличенной пенсии необходимо соблюдение нескольких условий. Сам перерасчёт происходит автоматически. Об том сообщается на странице ПФР в социальной сети «ВКонтакте».

На повышенную пенсию могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, проживающие в сельской местности. При этом им необходимо иметь трудовой стаж не менее 30 лет в отрасли сельского хозяйства и не иметь при получении пенсии оплачиваемой работы.

При подсчёте стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа в колхозах и совхозах, на других предприятиях и организациях отрасли. Всего в список включено 500 профессий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно будет сделать всё для того, чтобы индексировать пенсии по уровню фактической инфляции и выполнить обещания прошлых лет. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Также стало известно, что с 2022 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Речь идёт о людях, которым исполнилось 90 лет. Выплаты будут перечислены или выданы им на руки. В некоторых регионах дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, достигших 100 лет. Им выплатят 25 тысяч рублей.