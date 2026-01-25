Питательный завтрак из куриного фарша: можно заморозить и быстро готовить по утрам

Готовим питательный завтрак из лаваша и куриного фарша. Заготовки для него можно заморозить и быстро готовить по утрам. Блюдо получается очень сытным и сбалансированным.

Вкус представляет собой идеальную симфонию: румяная хрустящая лепешка, пропитанная соками ароматного фарша со специями и сочная начинка из помидоров и сыра.

Для приготовления на 4–6 порций понадобится: 500 г куриного фарша, 4–6 готовых лепешек (тортилья, лаваш, пита), 1 ч. л. паприки, соль, перец по вкусу, 2 зубчика чеснока, растительное масло для жарки. Для подачи: помидоры, листья салата, сыр, соус (сметана, кетчуп). Фарш смешайте с измельченным чесноком, паприкой, солью и перцем. Равномерно намажьте фарш на лепешки тонким слоем. Заготовки можно сложить стопкой, проложив пергаментом, и заморозить. Для готовки: лепешку с фаршем выложите на разогретую сковороду фаршем вниз. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока фарш не будет готов. Переверните, на одну половину лепешки выложите нарезанные помидоры, салат и сыр. Сверните пополам, подержите на сковороде еще минуту, чтобы сыр слегка расплавился, и подавайте.

