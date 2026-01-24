Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026

Беру готовое тесто, ветчину, томаты и сыр — и за 15 минут собираю мини-пиццы на завтрак

Беру готовое тесто, ветчину, томаты и сыр — и за 15 минут собираю мини-пиццы на завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого утра или сытного перекуса в любое время. Получается обалденная вкуснятина: тонкая, хрустящая основа, сочная начинка из ветчины и помидоров, покрытая слоем золотистого, тянущегося сыра с ароматными травами.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового теста для пиццы или слоеного теста, 100 г ветчины, 1 небольшой помидор, 100 г твердого сыра (моцарелла или аналогичный), 2 ст. л. томатного соуса или кетчупа, сушеное орегано, базилик. Разогрейте духовку до 200 °C. Раскатайте тесто, вырежьте кружки стаканом или формочкой. Выложите на противень с пергаментом. Смажьте каждый кружок томатным соусом. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Равномерно разложите начинку на основу, сверху посыпьте сыром и приправами. Выпекайте 10–12 минут до расплавления сыра и румяных краев. Подавайте немедленно, пока пицца хрустящая и ароматная.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

