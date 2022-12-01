«Тормоз общества»: писатель рассказал об особенностях культуры отмены Писатель Цыпкин заявил, что развитие соцсетей усилило культуру отмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Культура отмены является тормозом общества, которая есть как на Западе, так и в России, таким мнением с NEWS.ru поделился писатель Александр Цыпкин на Russian Creative Week. По его словам, она является следствием развития социальных сетей, где у каждого есть право голоса. Он подчеркнул, что пользователи платформ пользуются этим правом для травли, которой люди занимались всегда, однако сейчас она приобрела онлайн-характер.

Это такой небольшой 1937 год, который общество создает самостоятельно. Она есть на Западе, и она есть у нас. К сожалению, это побочный эффект развития социальных сетей, там каждый человек получили право голоса. Иногда люди используют это право для травли. Это такая же травля, как была раньше, только социально-сетевая, — считает Цыпкин.

Собеседник подчеркнул, что травле подвержено любое общество, а задача общества — ограждать людей от этой травли.

Я не оракул, не могу сказать, что будет с театрами или уехавшими звездами. Кто-то из звёзд вернётся, кто-то нет. Не надо планировать дальше месяца, — подытожил он.

Ранее чешское издание Aktuálně.cz сообщило, что дети беженцев с Украины сталкиваются с дискриминацией в чешских школах и становятся объектом травли из-за того, что хуже говорят по-чешски и выглядят иначе.