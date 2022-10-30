В Чехии сообщили о травле детей украинских беженцев в школах Aktuálně.cz: дети беженцев с Украины сталкиваются с дискриминацией в школах Чехии

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Дети беженцев с Украины сталкиваются с дискриминацией в чешских школах и становятся объектом травли из-за того, что хуже говорят по-чешски и выглядят иначе, пишет чешское издание Aktuálně.cz. Отмечается, что дети сталкиваются с насмешками и плевками в тетрадь во время перемены. По словам старосты чешского поселка Тетин Матей Главаты, иногда дело доходит до драки.

Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю, — сказано в публикации.

Автор материала отмечает, что чешские дети не проявляют ненависть к детям с Украины, а лишь передают то, чему их учат дома.

Беженцам с Украины ранее дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Отмечается, что причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством Шотландии. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму. Он добавил, что уведомление пришло внезапно. Украинцы прибыли в Шотландию по спонсорской программе страны. В статье не уточняется, какое количество людей оказалось под угрозой выселения.