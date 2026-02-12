Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:05

Пирожки с капустой на картофельном тесте: попробуйте и обычные уже не захотите

Невероятно мягкие, румяные и ароматные — эти пирожки исчезают со стола за минуты. Картофельное тесто делает их особенно нежными и воздушными. Идеальный вариант для уютного домашнего ужина. Золотистая корочка, сочная капустная начинка и тающее во рту тесто — сочетание, к которому хочется возвращаться снова и снова. Такие пирожки хороши и горячими, и на следующий день.

Ингредиенты: картофель — 400 г, молоко — 250 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, мука — 550 г, капуста — 400 г, морковь — 100 г, лук — 60 г, томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — 5 ст. л., соль — 1 ч. л.

Отварной картофель разминают в пюре, добавляют яйцо, теплое молоко, соль, дрожжи и муку, замешивают мягкое тесто, накрывают и оставляют подходить. На растительном масле обжаривают лук, добавляют томат, всыпают капусту и морковь, тушат до мягкости, солят и полностью остужают. Тесто делят на кусочки примерно по 60 г, раскатывают, выкладывают начинку и аккуратно защипывают края. Пирожки обжаривают в разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон и подают горячими.

Ранее мы делились секретом, чтобы от котлет не разило луком за километр: 6 правил для вкуснейших котлеток.

