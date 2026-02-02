Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 05:04

Пирожки с капустой как в советской столовой! Тонкое тесто, много начинки, румяная корочка. Вкус детства за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один только запах этих пирожков, жарящихся на сковороде, мгновенно переносит в советское детство: в школьную столовую, буфет в парке или на бабушкину кухню. Это не просто еда, а мощный ароматический портал в теплые воспоминания.

Для теста в миску просеиваю 300 граммов муки, добавляю щепотку соли. Делаю углубление и вливаю туда 100 мл горячей воды (почти кипятка) и 4 столовые ложки растительного масла. Быстро замешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до гладкого, мягкого теста. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут. Для начинки половинку небольшого кочана капусты (около 400 г) шинкую тонко. Одну луковицу и одну морковь мелко режу (лук — кубиком, морковь тру на терке). На сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла, обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю капусту, 1 чайную ложку томатной пасты, соль, черный перец и щепотку сахара. Вливаю 50 мл воды, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем открываю крышку и выпариваю лишнюю жидкость. Остужаю. Подошедшее тесто делю на 12–14 частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку остывшей начинки, края защипываю, формируя продолговатый пирожок. Разогреваю на сковороде большое количество растительного масла (около 1 см в высоту). Обжариваю пирожки на среднем огне с двух сторон до румяной, золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Общество
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Никаких заморских чизкейков: есть крутой русский сметанник — тот самый, из детства
Общество
Никаких заморских чизкейков: есть крутой русский сметанник — тот самый, из детства
Мясной пирог — всему голова: 7 рецептов для ленивых будней и праздников
Семья и жизнь
Мясной пирог — всему голова: 7 рецептов для ленивых будней и праздников
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда
Общество
Капуста с яйцами теперь любимый завтрак: наедаюсь этими лепешками досыта до обеда
еда
выпечка
капуста
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Трансплантолог ответил на важнейший вопрос о гемодиализе
Администрация Трампа передала Ирану, что готова к переговорам
Алкоголизм, история любви с Тарзаном, Николаев: как живет Наташа Королева
В документах Эпштейна нашли его мнение о будущем российского рубля
Глава МИД Чехии решил игнорировать администрацию президента
Стало известно, могут ли россияне купить в ипотеку дачный участок
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
В Госдуме захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
В ЦРУ предупредили о возможном размещении ядерного оружия США в Гренландии
Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты
Группа людей с тремя детьми пропала на Камчатке
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.