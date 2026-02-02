Пирожки с капустой как в советской столовой! Тонкое тесто, много начинки, румяная корочка. Вкус детства за 30 минут

Один только запах этих пирожков, жарящихся на сковороде, мгновенно переносит в советское детство: в школьную столовую, буфет в парке или на бабушкину кухню. Это не просто еда, а мощный ароматический портал в теплые воспоминания.

Для теста в миску просеиваю 300 граммов муки, добавляю щепотку соли. Делаю углубление и вливаю туда 100 мл горячей воды (почти кипятка) и 4 столовые ложки растительного масла. Быстро замешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до гладкого, мягкого теста. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут. Для начинки половинку небольшого кочана капусты (около 400 г) шинкую тонко. Одну луковицу и одну морковь мелко режу (лук — кубиком, морковь тру на терке). На сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла, обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю капусту, 1 чайную ложку томатной пасты, соль, черный перец и щепотку сахара. Вливаю 50 мл воды, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем открываю крышку и выпариваю лишнюю жидкость. Остужаю. Подошедшее тесто делю на 12–14 частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку остывшей начинки, края защипываю, формируя продолговатый пирожок. Разогреваю на сковороде большое количество растительного масла (около 1 см в высоту). Обжариваю пирожки на среднем огне с двух сторон до румяной, золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими.

