Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:30

Пирог «все в миске»: творог, сахар, яйцо. Готовлю яблочный чизкейк без хлопот — тает в тарелке и во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пирог «все в миске»: творог, сахар, яйцо. Готовлю яблочный чизкейк без хлопот — тает в тарелке и во рту. Это самый простой рецепт нежного десерта, который не требует ни водяной бани, ни пищевого комбайна, а весь процесс происходит в одной миске.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но нежная творожная основа с бархатистой текстурой, которая действительно тает во рту, и слой сочных, слегка карамелизованных яблок, придающих пирогу приятную кислинку и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупных яблока, 400 г творога 5%, 3 яйца, 120 г сахара, 80 г манной крупы, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, корица. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В глубокой миске тщательно разотрите творог с яйцами и сахаром до максимально однородной массы. Добавьте манку, разрыхлитель и ванилин, хорошо перемешайте и дайте постоять 10 минут, чтобы крупа набухла. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите на дно яблочные дольки, слегка припорошите корицей. Залейте яблоки творожным тестом и аккуратно разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до золотистой поверхности. Дайте ему полностью остыть в форме — тогда нарезка будет идеальной, а текстура — невероятно нежной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
Общество
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
Общество
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Общество
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Яблоко, горсть орехов и ложка меда — готовлю волшебный десерт без муки и сахара. Пахнет детством
Общество
Яблоко, горсть орехов и ложка меда — готовлю волшебный десерт без муки и сахара. Пахнет детством
Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками
Общество
Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками
рецепты
яблоки
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.