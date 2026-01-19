Пирог «все в миске»: творог, сахар, яйцо. Готовлю яблочный чизкейк без хлопот — тает в тарелке и во рту

Пирог «все в миске»: творог, сахар, яйцо. Готовлю яблочный чизкейк без хлопот — тает в тарелке и во рту. Это самый простой рецепт нежного десерта, который не требует ни водяной бани, ни пищевого комбайна, а весь процесс происходит в одной миске.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но нежная творожная основа с бархатистой текстурой, которая действительно тает во рту, и слой сочных, слегка карамелизованных яблок, придающих пирогу приятную кислинку и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупных яблока, 400 г творога 5%, 3 яйца, 120 г сахара, 80 г манной крупы, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, корица. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. В глубокой миске тщательно разотрите творог с яйцами и сахаром до максимально однородной массы. Добавьте манку, разрыхлитель и ванилин, хорошо перемешайте и дайте постоять 10 минут, чтобы крупа набухла. Форму для запекания слегка смажьте маслом. Выложите на дно яблочные дольки, слегка припорошите корицей. Залейте яблоки творожным тестом и аккуратно разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до золотистой поверхности. Дайте ему полностью остыть в форме — тогда нарезка будет идеальной, а текстура — невероятно нежной.

