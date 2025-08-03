Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 08:11

Пирог-улитка с сочной начинкой: готовлю так быстро, что успеваю к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-улитка из теста фило с курицей и овощами — настоящее хрустящее удовольствие. Куриная начинка и ароматные овощи спрятаны под тонкими слоями хрустящего теста.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • смесь прованских трав — 1 ч. л.;
  • тесто фило — 6 листов;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • йогурт натуральный — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Приготовление:

  1. Филе нарезать и обжарить. Добавить нарезанный лук, морковь и соломку перца, тушить пять минут.
  2. Вмешать чеснок, соль, перец и прованские травы.
  3. Каждый лист теста смазать сливочным маслом и выложить слоями.
  4. На край листов выложить начинку, оставляя свободные края. Свернуть рулетом и свернуть в спираль.
  5. Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать при 180 °C 25–30 минут.
  6. Остудить, украсить зеленью и подавать с йогуртовым соусом из йогурта, чеснока и соли.

Ранее сообщалось о простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты.

еда
пироги
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.