Пирог-улитка с сочной начинкой: готовлю так быстро, что успеваю к завтраку

Пирог-улитка из теста фило с курицей и овощами — настоящее хрустящее удовольствие. Куриная начинка и ароматные овощи спрятаны под тонкими слоями хрустящего теста.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- смесь прованских трав — 1 ч. л.;
- тесто фило — 6 листов;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- йогурт натуральный — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Приготовление:
- Филе нарезать и обжарить. Добавить нарезанный лук, морковь и соломку перца, тушить пять минут.
- Вмешать чеснок, соль, перец и прованские травы.
- Каждый лист теста смазать сливочным маслом и выложить слоями.
- На край листов выложить начинку, оставляя свободные края. Свернуть рулетом и свернуть в спираль.
- Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать при 180 °C 25–30 минут.
- Остудить, украсить зеленью и подавать с йогуртовым соусом из йогурта, чеснока и соли.
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