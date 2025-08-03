Пирог-улитка с сочной начинкой: готовлю так быстро, что успеваю к завтраку

Пирог-улитка с сочной начинкой: готовлю так быстро, что успеваю к завтраку

Пирог-улитка из теста фило с курицей и овощами — настоящее хрустящее удовольствие. Куриная начинка и ароматные овощи спрятаны под тонкими слоями хрустящего теста.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

смесь прованских трав — 1 ч. л.;

тесто фило — 6 листов;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

йогурт натуральный — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для украшения.

Приготовление:

Филе нарезать и обжарить. Добавить нарезанный лук, морковь и соломку перца, тушить пять минут. Вмешать чеснок, соль, перец и прованские травы. Каждый лист теста смазать сливочным маслом и выложить слоями. На край листов выложить начинку, оставляя свободные края. Свернуть рулетом и свернуть в спираль. Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать при 180 °C 25–30 минут. Остудить, украсить зеленью и подавать с йогуртовым соусом из йогурта, чеснока и соли.

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