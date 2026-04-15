Пирог «Трехминутка» с рисом и консервами — тесто без раскатки и сочная начинка. Секрет, чтобы не был влажным внутри

Честно, этот пирог выручал меня уже десятки раз. Когда нет времени возиться с тестом, а хочется чего-то домашнего, делаю его. Замешивается буквально за пару минут, а результат всегда как будто стояла у плиты полдня.

Пирог получается румяный, сочный внутри, но при этом полностью пропеченный. Идеальный вариант, когда хочется быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Продукты

Яйца — 4 шт., соль — 1 ч. л., сметана — 250 г, масло растительное — 50 мл, горчица — 1 ч. л., мука — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., рыба или консервы — 150–300 г, рис — 80 г, яйца (для начинки) — 3 шт., лук зеленый — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, панировочные сухари — 1–2 ст. л.

Как готовить

Сначала готовлю начинку. Рис отвариваю до готовности, яйца тоже варю и нарезаю кубиком. Если беру сырую рыбу, отвариваю ее с луком и перцем около 7–10 минут, затем разбираю на кусочки, убирая кости. Если консервы, просто разминаю. Смешиваю рыбу с рисом, яйцами и зеленым луком, солю и перчу по вкусу.

Теперь тесто — самое быстрое, что может быть. Яйца взбиваю с солью, добавляю сметану, масло и горчицу, перемешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем и довожу до однородной консистенции — получается густое, как на оладьи.

Форму смазываю, выливаю половину теста и вот тут мой любимый секрет — слегка посыпаю панировочными сухарями. Это помогает начинке не «утонуть» и тесту пропечься без сырости. Затем выкладываю начинку и заливаю оставшимся тестом.

Отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 30 минут.