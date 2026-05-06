Пирог-трехминутка — раскатывать ничего не нужно. Нужны только рис, консервы и ложка сметаны

Пирог-трехминутка — раскатывать ничего не нужно. Нужны только рис, консервы и ложка сметаны

Это гениально простой рецепт заливного пирога для тех, кто любит сытную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный пирог с хрустящей корочкой и сочной, ароматной начинкой из риса, рыбы и яиц. Секрет в том, что слой панировочных сухарей между тестом и начинкой не дает заливной основе раскиснуть — пирог получается идеально пропеченным, с устойчивой текстурой.

Горчица в тесте добавляет легкую пряную нотку, а сметана делает его нежным и мягким. Этот пирог идеален для ужина, перекуса на работе или как горячее блюдо для гостей. Готовится быстро, а выглядит аппетитно и сытно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 1 ч. ложка соли, 250 г сметаны, 50 мл растительного масла, 1 ч. ложка горчицы, 180 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя; для начинки — 150 г рыбы (или рыбных консервов), 3 яйца, зеленый лук, 1 пакетик риса (80 г), соль и перец по вкусу. Сварите рыбу с луком и перцем 7–9 минут (или откройте консервы). Отварите 3 яйца и рис до готовности. Рыбу разберите на кусочки, удалите кости. Смешайте рыбу, нарезанные яйца, зеленый лук и рис. Посолите, поперчите. Для теста смешайте яйца, соль, сметану, масло и горчицу. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в тесто. В форму диаметром 28 см налейте половину теста. Присыпьте панировочными сухарями. Выложите начинку. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 30 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.