День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 14:30

Пирог-трехминутка — раскатывать ничего не нужно. Нужны только рис, консервы и ложка сметаны

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт заливного пирога для тех, кто любит сытную выпечку, но не хочет возиться с тестом. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный пирог с хрустящей корочкой и сочной, ароматной начинкой из риса, рыбы и яиц. Секрет в том, что слой панировочных сухарей между тестом и начинкой не дает заливной основе раскиснуть — пирог получается идеально пропеченным, с устойчивой текстурой.

Горчица в тесте добавляет легкую пряную нотку, а сметана делает его нежным и мягким. Этот пирог идеален для ужина, перекуса на работе или как горячее блюдо для гостей. Готовится быстро, а выглядит аппетитно и сытно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 4 яйца, 1 ч. ложка соли, 250 г сметаны, 50 мл растительного масла, 1 ч. ложка горчицы, 180 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя; для начинки — 150 г рыбы (или рыбных консервов), 3 яйца, зеленый лук, 1 пакетик риса (80 г), соль и перец по вкусу. Сварите рыбу с луком и перцем 7–9 минут (или откройте консервы). Отварите 3 яйца и рис до готовности. Рыбу разберите на кусочки, удалите кости. Смешайте рыбу, нарезанные яйца, зеленый лук и рис. Посолите, поперчите. Для теста смешайте яйца, соль, сметану, масло и горчицу. В другой миске смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в тесто. В форму диаметром 28 см налейте половину теста. Присыпьте панировочными сухарями. Выложите начинку. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 30 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»
Общество
Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»
Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта
Общество
Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта
Диета «Стол № 14»: меню на неделю и полный список продуктов
Семья и жизнь
Диета «Стол № 14»: меню на неделю и полный список продуктов
рецепты
пироги
кулинария
рыба
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.