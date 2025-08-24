Пирог на завтрак? Почему бы и нет! Готовим быстро этот вариант с тунцом

Заливной ПП-пирог с тунцом и яйцом — это идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной выпечки. Нежное тесто и сытная белковая начинка делают его питательным и низкокалорийным. Такой пирог можно подавать на завтрак, обед или ужин — он одинаково хорош в любом виде.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 2 яйца, 90 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 0,5 ч. л. соли. Для начинки нарежьте 4 вареных яйца, разомните 1 банку тунца в собственном соку и добавьте рубленый зеленый лук. В форму вылейте половину теста, распределите начинку и залейте оставшейся смесью. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Готовый пирог получается воздушным, с нежной текстурой и насыщенным вкусом тунца. Подавайте его теплым или холодным, украсив свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами и станет отличным вариантом для полезного перекуса.

