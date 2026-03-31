Пирог, который заменит два десерта сразу: сочный дуэт яблок и творога в одной выпечке

Здесь идеально сочетаются обе начинки, а аромат корицы и сладкой кураги делает десерт по-настоящему домашним и уютным.
Ингредиенты:
- Мука — 450 г;
- Молоко — 200 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Растительное масло — 80 мл;
- Дрожжи свежие — 20 г;
- Сахар — 80 г;
- Ванилин — 1 г;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Яблоки — 400 г;
- Сахар — 40 г;
- Сливочное масло — 20 г;
- Корица — 1 ч. л.;
- Творог — 200 г;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Курага — 120 г;
- Желток — 1 шт.;
- Молоко — 1 ст. л.
Приготовление
В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйцо, соль и масло. Постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его подойти на час. Яблоки нарежьте, протушите с маслом, сахаром и корицей. К творогу добавьте сахар и курагу.
Тесто разделите на две части. Первый пласт выложите на противень, в центр — яблоки, по кругу — творог. Накройте вторым пластом, защипните края и сформируйте «лепестки». Дайте подойти 20 минут, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки.
