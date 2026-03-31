Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 07:14

Пирог, который заменит два десерта сразу: сочный дуэт яблок и творога в одной выпечке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здесь идеально сочетаются обе начинки, а аромат корицы и сладкой кураги делает десерт по-настоящему домашним и уютным.

Ингредиенты:

  • Мука — 450 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Растительное масло — 80 мл;
  • Дрожжи свежие — 20 г;
  • Сахар — 80 г;
  • Ванилин — 1 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Яблоки — 400 г;
  • Сахар — 40 г;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Корица — 1 ч. л.;
  • Творог — 200 г;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Курага — 120 г;
  • Желток — 1 шт.;
  • Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйцо, соль и масло. Постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его подойти на час. Яблоки нарежьте, протушите с маслом, сахаром и корицей. К творогу добавьте сахар и курагу.

Тесто разделите на две части. Первый пласт выложите на противень, в центр — яблоки, по кругу — творог. Накройте вторым пластом, защипните края и сформируйте «лепестки». Дайте подойти 20 минут, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских школьников могут обязать учить еще один иностранный язык
Выяснились детали атаки дронов в Ленобласти
Раскрыто число пострадавших при атаке дронов в Ленобласти
Глава МИД Финляндии взбесилась из-за украинских БПЛА
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области
Стало известно об отмененных рейсах в Пулково
Священник развеял миф об опасности ношения одежды покойных
В МИД России ответили на вопрос о датах новых переговоров по Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 марта: инфографика
Миронов призвал поддержать налог на сверхприбыль одного сектора экономики
Коростелев раскрыл, почему россиянам не подарили смартфоны на Олимпиаде
Подземные туннели ВСУ и сотни сбитых БПЛА: новости СВО к утру 31 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 92 БПЛА
Названы популярные направления для гастротуров по России
Более 10 взрывов прогремели в Иерусалиме
Работодателей предупредили, чем опасен чрезмерный контроль сотрудников
Врач ответила, какие анализы нужно сдать при апатии и нарушениях сна весной
В Ленобласти отменена воздушная опасность
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.