Пирог, который заменит два десерта сразу: сочный дуэт яблок и творога в одной выпечке

Здесь идеально сочетаются обе начинки, а аромат корицы и сладкой кураги делает десерт по-настоящему домашним и уютным.

Ингредиенты:

Мука — 450 г;

Молоко — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Растительное масло — 80 мл;

Дрожжи свежие — 20 г;

Сахар — 80 г;

Ванилин — 1 г;

Соль — 0,5 ч. л.;

Яблоки — 400 г;

Сахар — 40 г;

Сливочное масло — 20 г;

Корица — 1 ч. л.;

Творог — 200 г;

Сахар — 2 ст. л.;

Курага — 120 г;

Желток — 1 шт.;

Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

В тёплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйцо, соль и масло. Постепенно вмешайте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его подойти на час. Яблоки нарежьте, протушите с маслом, сахаром и корицей. К творогу добавьте сахар и курагу.

Тесто разделите на две части. Первый пласт выложите на противень, в центр — яблоки, по кругу — творог. Накройте вторым пластом, защипните края и сформируйте «лепестки». Дайте подойти 20 минут, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки.

