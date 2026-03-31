Раскрыто число пострадавших при атаке дронов в Ленобласти

Троим жителям Ленинградской области потребовалась помощь медиков после налета дронов ВСУ, сообщил своем канале в MAX губернатор Александр Дрозденко. Среди пострадавших есть двое детей.

Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной, — уточнил глава области в официальном сообщении.

По информации Дрозденко, к 06:00 мск над регионом было уничтожено 38 БПЛА, при этом угрозы жизни раненых жителей на данный момент нет. Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.