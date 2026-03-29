29 марта 2026 в 09:16

Когда приелись борщ и лапша, варю куриный суп с сырными клецками и зеленым горошком. Очень вкусный и простой

Иногда хочется супа, который не как обычно — не скучный и не «на автомате». Этот вариант как раз такой: легкий, но при этом сытный, с нежным вкусом и интересной текстурой. Сырные клецки делают его особенным — мягкие, ароматные, они буквально тают в бульоне. Такой суп быстро становится любимым и у взрослых, и у детей.

Ингредиенты: куриная грудка — 300 г, морковь — 1 шт., картофель — 3 шт., зеленый горошек — небольшая горсть, лук — 1 шт., сыр — 50 г, яйцо — 1 шт., мука — около 4 ст. л., соль, специи, растительное масло.

Сначала варим бульон из куриной грудки в подсоленной воде. Готовое мясо разбираем на волокна и возвращаем обратно в кастрюлю. Добавляем нарезанный кубиками картофель и варим.

Отдельно делаем зажарку: лук и морковь обжариваем до мягкости и добавляем в суп вместе со специями. Варим почти до готовности. Теперь самое интересное — клецки. Сыр натираем, смешиваем с яйцом и постепенно добавляем муку. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Формируем небольшие шарики.

Добавляем клецки в суп вместе с зеленым горошком и варим еще около 10 минут. Затем накрываем крышкой и даем немного настояться.

Ольга Шмырева
