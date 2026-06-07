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07 июня 2026 в 17:00

Пионы зацветут пышнее прежнего — дачники делят кусты и спасают старые растения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Старые пионы со временем начинают цвести хуже: бутоны мельчают, а куст выглядит редким и уставшим. Но выбрасывать растение не нужно. Опытные дачники омолаживают пионы делением куста, и уже через пару сезонов цветы снова радуют пышным цветением.

Лучшее время для процедуры — с середины августа до середины сентября. Сначала стебли обрезают примерно на две трети, затем куст аккуратно выкапывают по кругу и промывают корни водой. После подсушивания растение делят на части так, чтобы на каждой осталось несколько крепких корней и почек.

Подгнившие участки обязательно удаляют, а деленки перед посадкой обрабатывают слабым раствором марганцовки. После пересадки пионы быстрее приживаются и активно идут в рост.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что старые кусты действительно стали выглядеть намного пышнее. Она советует не заглублять почки при посадке — иначе пион может долго не зацвести.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Общество
советы
пионы
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
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