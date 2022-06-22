Пилот дал совет, как выжить в падающем самолете Пилот Романов посоветовал следовать указаниям экипажа в падающем самолете

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Чтобы выжить в падающем самолете, пассажирам стоит не паниковать, пристегнуться и следовать указаниям экипажа, заявил заслуженный пилот Александр Романов. Он уточнил в беседе с Lenta.ru, что самолет не падает, а планирует, поэтому шансы спастись достаточно высоки.

По его словам, многие самолеты сконструированы таким образом, что они могут планировать с высоты 1 км на расстояние до 17 км при неработающих двигателях. Романов добавил, что пилоты специально тренируют посадки в экстремальных условиях. В таком случае пассажирам надо принимать безопасные позы и следовать указаниям экипажа воздушного судна.

Именно паника нередко приводит к трагедиям. И, конечно, очень важно пристегиваться: ремень удерживает вас на месте. В противном случае при резком торможении можно улететь в самое начало салона, по дороге наделав кучу проблем и себе, и другим пассажирам, — резюмировал Романов.

Ранее пропавший в Якутии самолет Ан-30 нашли в 70 км от населенного пункта Оленек. Экипаж самолета жив, три человека пострадали в результате инцидента. До этого воздушное судно пропало с радаров.